Глава ЦИК Элла Памфилова объявила, что в России работодатели стали реже принуждать сотрудников к участию в голосовании. Она добавила, что при проверке многие сообщения о подобных случаях не подтверждаются.

Отвечая на вопрос о принуждении бюджетников к участию в электронном голосовании Элла Памфилова сказала, что в интернете, «гуляет» столько слухов, домыслов и вранья, что всерьез к этому относиться невозможно. В интервью «Российской газете» глава ЦИК отметила, что по подобным случая со всей страны в избирком поступило только 25 обращений, 23 из которых из Москвы. Проверки показали, что 8 из них не соответствовали действительности. 2 были направлены людьми, не работающими в учреждениях, на которые писали жалобы и пока что только одно подтвердилось, после чего руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.

Сейчас проголосовать через сайт можно в нескольких регионах. Глава Центризбиркома не исключила, что в будущем, после анализа результатов нынешних выборов, эту практику будут применять шире. Руководитель комиссии сравнила происходящее с введением в эксплуатацию электронных КОИБов, к которым сначала относились с недоверием, а затем регионы специально их запрашивали.



Памфилова добавила, что в ЦИК поступило и 68 обращений о принуждении к голосованию в традиционной форме, что, по её словам, гораздо меньше «по сравнению с прошлыми временами».

Ранее московские власти объявили о том, что всего заявки на участие в электронном голосовании подало более двух миллионов жителей столицы.