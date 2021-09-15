Команда Навального обнародовала рекомендации «умного голосования» по кандидатам в Госдуму и региональным выборам

Команда Алексея Навального обнародовала рекомендации «умного голосования» по кандидатам в Госдуму и региональным выборам. В основном это представители КПРФ, — рассказал соратник политика Иван Жданов.

По словам Жданова, среди кандидатов есть и самовыдвиженцы.

Практически одновременно свой список кандидатов в Госдуму обнародовал мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий московский список Единой России. В этом списке одиннадцать единороссов, трое самовыдвиженцев и представитель «Справедливой России».

Около половины избирательных участков в стране будут обеспечены независимыми наблюдателями. – рассказал в эфире Эха сопредседатель движения Голос Григорий Мельконьянц. Однако, по его словам, в некоторых регионах наблюдение просто невозможно

Напомним, — российские власти считают движение Голос иностранным агентом.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова считает, что права наблюдателей и СМИ, признанных иноагентами, не будут ущемлены