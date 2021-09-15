Мэрия Москвы: Отопление в столице включили более чем в половине жилых домов и социальных объектов

Мэрия Москвы сегодня отчиталась, что отопление в столице включили более чем в половине жилых домов и социальных объектов. Зам.мэра Петр Бирюков сказал ТАСС, что в последнюю очередь тепло поступит на предприятия торговли и промышленности.

Чиновник подтвердил, что все городские службы готовы к отопительному сезону.