Цена газа в Европе впервые в истории превысила 950 долларов за тысячу кубометров. Аналитики отмечают, что это связано с устойчивым спросом в условиях низкой загрузки хранилищ.

Некоторые эксперты полагают, что цена газа может достичь и тысячи долларов – во многом ситуация будет зависеть от рынка газа в Азии, погоды в Европе и сроков запуска газопровода Северный поток-2.