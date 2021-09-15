На полигоне Мулино в Нижегородской области завершились российско-белорусские стратегические учения. Зам.министра обороны Юнус-Бек Евкуров на церемонии закрытия сказал, что маневры продемонстрировали способность военных двух стран пресекать любую агрессию.

В учениях, напомню, были задействованы около 200 тысяч человек, почти 800 единиц боевой техники.