Глава Роспотребнадзора: Количество зрителей на массовых спортивных мероприятиях в России может быть увеличено

Количество зрителей на массовых спортивных мероприятиях в России может быть увеличено – пообещала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, сейчас разрабатываются специальные алгоритмы, которые позволят посещать такие мероприятия без вреда для здоровья.
2021-09-15T13:35:24+03:00
2021-09-15T13:35:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:35, 15 сентября 2021
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