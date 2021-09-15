Глава Роспотребнадзора: Количество зрителей на массовых спортивных мероприятиях в России может быть увеличено

Количество зрителей на массовых спортивных мероприятиях в России может быть увеличено – пообещала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, сейчас разрабатываются специальные алгоритмы, которые позволят посещать такие мероприятия без вреда для здоровья.