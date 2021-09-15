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13:35, 15 сентября 2021

Глава Роспотребнадзора: Количество зрителей на массовых спортивных мероприятиях в России может быть увеличено

Количество зрителей на массовых спортивных мероприятиях в России может быть увеличено – пообещала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, сейчас разрабатываются специальные алгоритмы, которые позволят посещать такие мероприятия без вреда для здоровья.


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