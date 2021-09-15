За последние сутки в России выявили почти 19 тысяч инфицированных коронавирусом, что почти на тысячу больше, чем накануне. Резкий скачок заболеваемости в Санкт-Петербурге – там за день выявили более полутора тысяч инфицированных.
2021-09-15T13:34:16+03:00
2021-09-15T14:08:07+03:00
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13:34, 15 сентября 2021
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