Кассационный суд в Москве признал законным приговор актеру Михаилу Ефремову, который получил 7,5 лет колонии по делу о смертельном ДТП. В суде он заявил, что раскаивается в содеянном и просил смягчить ему наказание. Ефремов также пожаловался на здоровье, заявив, что может не выдержать весь срок в колонии.
2021-09-15T13:33:30+03:00
2021-09-15T13:33:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 15 сентября 2021
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