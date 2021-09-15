Кассационный суд в Москве признал законным приговор актеру Михаилу Ефремову, который получил 7,5 лет колонии по делу о смертельном ДТП. В суде он заявил, что раскаивается в содеянном и просил смягчить ему наказание. Ефремов также пожаловался на здоровье, заявив, что может не выдержать весь срок в колонии.