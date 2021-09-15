«Центр исследования коррупции и организованной преступности» решил прекратить работу в России. На сайте организации говорится, что такое решение принято для защиты журналистов. Главный редактор проекта Дрю Салливан отметил, что сейчас работа в России может принести многим больше вреда, чем пользы.

Минувшим летом несколько российских журналистов, которые сотрудничали с организацией, были внесены в список СМИ-иноагентов.

Центр исследования коррупции и организованной преступности был основан в 2007 году. Наиболее известным его расследованием является публикация «Панамского архива».