Петербургский бренд поводков и ошейников для собак снял в рекламе однополые пары. Так предприниматели призвали других бизнесменов публиковать рекламу без оглядки на критику отдельных граждан.

Владельцы одного из петербургских брендов амуниции для собак в описании своей рекламы с однополыми парами подчеркнули, что для домашних питомцев безразлична ориентация и гендерная идентичность хозяев, важны только искренность взаимоотношений и забота. Бизнесмены призвали другие бренды не бояться публиковать подобный контент и показывать разнообразие человеческих отношений. Примечательно, что пока под снимками лишь одобрительные комментарии пользователей. Напомню, этим летом сеть магазинов «ВкусВилл» опубликовала рекламный пост о своих посетителях, в том числе о квир-семье из четырех девушек. К бойкоту компании призывало националистическое патриархальное движение «Мужское государство». Пост удалили через пять дней, назвав его ошибкой. Основатель компании Андрей Кривенко принес извинения. Позже маркетолог, придумавший эту рекламу, уволился. Сообщалось также, что квир-семье после публикации поступали многочисленные угрозы. В итоге она уехала из России.

Добавим, согласно последнему исследованиию «Левад-центра», признанного в России инагентом, более половины опрошенных россиян отрицательно относятся к ЛГБТ-людям.