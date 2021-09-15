Кассационная инстанция оставила в силе приговор Михаилу Ефремову. Актер выступал на слушаниях и рассказал о том, что в колонии состояние его здоровья ухудшилось.

Суд полностью встал на сторону гособвинителя и потерпевших, которые просили не менять приговор и оставить Михаила Ефремова в колонии на все семь с половиной назначенных ему лет.

В свою очередь осужденный, который участвовал в заседании по видеосвязи, просил смягчить наказание, потому что периодически он задыхается, из-за обострившихся болезней. Также в жалобе на приговор сказано, что у Ефремова выявили органическое расстройство личности, связанное в том числе с синдромом зависимости от алкоголя. Защита настаивала, что предыдущие инстанции оставили этот факт без реальной оценки, хотя «лица, имеющие психические аномалии, не могут… в полной мере приравниваться к психически здоровым». Помимо прочего, Ефремов рассказал о глубоком раскаянии в своём поступке. Осуждённый пообещал, что если его когда-нибудь отпустят на свободу, он будет всеми силами помогать семье погибшего.

Ухудшение здоровья артиста отметила и сторона обвинения. Как сообщает РИА «Новости», прокурор сказал, что из-за болезней осуждённый больше не способен приносить пользу обществу.

Против смягчения приговору Ефремову выступали потерпевшие и прокуратура.