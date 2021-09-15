В Кремле заявили, что в России не планируется вводить жесткие ограничения из-за коронавируса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на то, что среди вирусологов очень широкий диапазон мнений по поводу новой волны ковида осенью.

По данным Пескова, президент чувствует себя прекрасно, он абсолютно здоров, вакцина Спутник работает эффективно.

Путин вчера объявил о том, что уходит на самоизоляцию из-за случаев ковида в его окружении. Отвечая на вопрос Эха Москвы, Песков сообщил, что Путин не подключался к программе социального мониторинга, режим работы президента не предусматривает такую возможность, кроме того, глава государства не пользуется гаджетами.