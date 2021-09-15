Кандидат в ГД Ульянченко считает, что правящая партия на выборах столкнется с серьезными проблемами

Кандидат в ГД Ульянченко, попавший в список «умного голосования», считает, что правящая партия на выборах столкнется с серьезными проблемами

МОСКВА. 15 сентября. Опубликован список кандидатов на выборах по системе «Умное голосование». Один из попавших в этот перечень кандидат от КПРФ по Ховринскому округу Москвы Иван Ульянченко отметил в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что несмотря на все усилия, правящая партия должна столкнуться с серьезными трудностями.

«Из действующих 13 кандидатов, которые у нас остались в бюллетене, единственным оппозиционный человеком остался я. Все ожидаемо. Все остальные технические кандидаты придуманы, которые должны растащить по 1-2% для того, чтобы прошел товарищ от «Единой России». Я думаю, что люди не дураки, они видят ситуацию, которая происходит в России, в Москве. Поэтому, я думаю, что «ЕР» будет очень тяжело, ей даже не поможет ДЭГ (дистанционное электронное голосование), куда затаскивают всех бюджетников», — сказал он.

И.Ульянченко считает единственно правильным вариантом голосования очный формат, причем для минимизации шансов фальсификаций кандидат рекомендует идти на участки в воскресенье.

«Бюджетникам сказали, чтобы пришли в первый день голосования, проголосовать и отчитаться перед своим руководством. Это делается для чего, будет две ночи, где останется один сотрудник полиции охранять пакеты в сейфе. Поэтому мы все призываем 19 сентября прийти на выборы очно и проголосовать, и никакой ДЭГ им не поможет», — заключил он.