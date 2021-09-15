Соратники политика Алексея Навального опубликовали свои рекомендации по «умному голосованию».

Россиянам предлагается голосовать за кандидатов, которые, по мнению оппозиции, имеют наибольшие шансы выиграть на выборах у партии «Единая Россия».

Согласно спискам, в Москве наибольшее предпочтение отдается членам КПРФ и Яблока. Среди них первый секретарь московского горкома коммунистической партии Валерий Рашкин и депутат Мосгордумы, «яблочник» Сергей Митрохин.

Несколько иначе распределились силы в Санкт-Петербурге, где большая часть списка отдана объединенной партии «Справедливая Россия – Патриоты — За правду». В «умном голосовании» оказался и зампред питерского «Яблока» Борис Вишневский.

Всего же по стране соратники Навального предлагают более 200 кандидатов, больше половины из них из КПРФ. На втором месте — «Справедливая Россия – Патриоты — За правду». Тройку замыкает ЛДПР.

Спустя несколько минут после публикации «умного голосования» аналогичные рекомендации обнародовал и Сергей Собянин. Подавляющее большинство предложенных кандидатур – члены партии «Единая Россия».