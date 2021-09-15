Сегодня опубликованы рекомендации «Умного голосования» по кандидатам в Госдуму, а также по региональным выборам. Как сказал соратник Алексея Навального Иван Жданов в интервью радиостанции «Эхо Москвы», по результатам отбора в «умном голосовании» большая часть на выборах в Госдуму принадлежит кандидатам от КПРФ.

«Сегодня мы опубликовали список кандидатов и в Госдуму, и по региональным выборам. Мы отбирали этих кандидатов достаточно долго по разным критериям, начиная от социологических опросов, где-то на узнаваемости кандидатов, где-то на результаты предыдущих выборов. Было достаточно много критериев по регионам, где мы не везде могли проводить социологические опросы.

Мы опрашивали даже наших сторонников по тому, агитацию какого кандидата они видели больше всего в округе, так как без работы самого кандидата в округе, конечно, победить невозможно представителей от «ЕР»», — сказал он.

И.Жданов отметил, что по результатам отбора получилось – «большая часть особенно на выборы в Госдуму, это кандидаты от КПРФ».

«Но там есть также кандидаты от «Справедливой России» — порядка 20-25%, от ЛДПР около 10% кандидатов. И от партии «Яблоко», думаю, порядка 5% кандидатов — около 10-12 кандидатов», — сказал он.

По словам И.Жданова, все партии представлены в рекомендациях «умного голосования», самовыдвиженцы там тоже присутствуют.

Он также обратил внимание, что раньше такого большого внимания к «умному голосованию» не было, и такого частого обсуждения «умного голосования» не было. «Если выборы где-то обсуждаются в СМИ, в интернете, то обязательно упоминается «умное голосование». Такого я не припомню», — отметил он.

«Сложно сказать, какие будут результаты в условиях очередного беспрецедентного давления, в условиях блокировки наших ресурсов и приложений, такого давления на все наши структуры и организации. Конкретный результат предсказать сложно. Но судя по общей картине, по обсуждениям, что какой-то результат успешный будет», — заключил И.Жданов.

Соратник А.Навального Иван Жданов ранее был директором Фонда борьбы с коррупцией. В России эта организация сначала была признана иностранным агентом, а затем запрещена за экстремизм.