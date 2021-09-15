Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал бывшего президента компании «Гражданские самолеты Сухого» Александра Рубцова. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

По данным газеты «Коммерсантъ», Рубцов одновременно возглавлял лизинговую компанию «Ильюшин Финанс Ко» и сдал ей в аренду полтора десятка автомобилей премиум-класса, — машины принадлежали ему самому и его родственникам.

По данным газеты, обслуживание частного автопарка обошлось компании в 18 миллионов рублей. Рубцов объявлен в международный розыск, — напоминает ТАСС.