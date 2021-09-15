Европарламент может не признать результаты российских выборов — в повестке сегодняшнего заседания – обсуждение доклада бывшего премьер-министра Литвы. Об этом документе – Константин Таранов

В проекте доклада о стратегии отношений с Москвой сказано, что ЕС должен быть готов не признать выборы, которые пройдут в России на этих выходных и в случае необходимости рассмотреть вопрос о приостановлении её членства в организациях с парламентскими ассамблеями в том числе Совета Европы. Такой сценарий предполагается на случай, если результаты голосования будут признаны сфальсифицированными и проведёнными в нарушение демократических принципов и международного права.

Поправки к Конституции, которые в России приняли в прошлом году, в тексте называю «незаконно принятыми», и в связи с этим там содержится рекомендация осудить любые попытки президента Владимира Путина остаться у власти после 7-ого мая 2024-ого года. Представил доклад бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс. В случае принятия документ будет иметь рекомендательный характер для Совета ЕС и Еврокомиссии.

Отдельно в тексте отмечается, что Европарламент проводит различие между российским народом и «режимом президента Путина». Следовательно, указанные в документе шаги направлены против руководства страны и его преступных действий.

В Москве считают, что в докладе «собраны все фобии и штампы» в отношении России. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.