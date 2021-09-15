Сергей Лавров, который входит в пятерку федерального списка ЕР заявил о вмешательстве США в российские выборы

Министр иностранных дел Сергей Лавров, который входит в пятерку федерального списка Единой России заявил о вмешательстве США в российские выборы. По словам министра, доказательства переданы американскому послу Джону Салливану, и в Москве ожидают реакции Вашингтона.

Посла США вызвали на Смоленскую площадь в минувшую пятницу.