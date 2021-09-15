В Приморском океанариуме у белых китов впервые появилось потомство. Сотрудники океанариума рассказали, что через несколько месяцев детеныш попробует рыбу, однако материнским молоком маленькая белуха будет питаться до полутора-двух лет.
2021-09-15T11:36:08+03:00
2021-09-15T11:42:58+03:00
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11:36, 15 сентября 2021
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