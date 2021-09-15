Южная Корея впервые провела тестовый запуск баллистической ракеты с подводной лодки — сообщило агентство РЕНХАП. В Сеуле считают, что подобное вооружение поможет сдержать различные угрозы.

Ранее Северная Корея провела ракетные пуски в сторону Японского моря. В Сеуле и Токио считают, что ракеты были баллистическими.