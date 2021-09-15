Роскомнадзор требует от «Вымпелкома» предоставить информацию об утечке данных абонентов «Билайн» — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Компании грозит штраф до 100 тысяч рублей — если подтвердится факт невыполнения обязательств по сохранности персональных данных. При этом пострадавшие имеют право требовать соразмерной компенсации как в судебном, так и в досудебном порядке – добавили в ведомстве.

По данным газеты «Коммерсантъ», личная информация почти двух миллионов абонентов фиксированного интернета «Вымпелкома» находилась в свободном доступе больше двух недель.

В «Вымпелкоме» утверждают, что в базе могут содержаться данные небольшой части абонентов. Компания заверила, что клиентам ничто не угрожает.

