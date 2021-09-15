Роскомнадзор требует от «Вымпелкома» предоставить информацию об утечке данных абонентов «Билайн» — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Компании грозит штраф до 100 тысяч рублей — если подтвердится факт невыполнения обязательств по сохранности персональных данных. При этом пострадавшие имеют право требовать соразмерной компенсации как в судебном, так и в досудебном порядке – добавили в ведомстве.
По данным газеты «Коммерсантъ», личная информация почти двух миллионов абонентов фиксированного интернета «Вымпелкома» находилась в свободном доступе больше двух недель.
В «Вымпелкоме» утверждают, что в базе могут содержаться данные небольшой части абонентов. Компания заверила, что клиентам ничто не угрожает.
Роскомнадзор требует от «Вымпелкома» предоставить информацию об утечке данных абонентов «Билайн»
Роскомнадзор требует от «Вымпелкома» предоставить информацию об утечке данных абонентов «Билайн» — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Компании грозит штраф до 100 тысяч рублей — если подтвердится факт невыполнения обязательств по сохранности персональных данных. При этом пострадавшие имеют право требовать соразмерной компенсации как в судебном, так и в досудебном порядке – добавили в ведомстве.