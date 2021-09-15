По данным оперативного штаба, в России за прошедшие сутки выявлено около 19 тысяч заразившихся коронавирусом. Умерли 792 человека.

В Москве снова рост заболеваемости – более 1800 новых случаев.

Главный санитарный врач Анна Попова сообщила, что около 95% всех случаев коронавируса приходится на дельта-штамм. Попова призвала россиян не затягивать с вакцинацией.