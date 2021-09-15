«Голос»*: Порядка половины избирательных участков будут обеспечены независимыми наблюдателями

Порядка половины избирательных участков в стране будут обеспечены независимыми наблюдателями на предстоящих выборах в Госдуму. Об этом рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос»* Григорий Мельконьянц.

«Усредненные подсчеты говорят о том, что порядка половины избирательных участков будут под таким нормальным независимым наблюдением. У нас порядка 90 тысяч избирательных комиссий, они сильно разбросаны по всей стране, есть отдаленные местности. Партии, конечно, будут говорить, что у них повсеместное наблюдение, что у них стопроцентное покрытие наблюдателями, но боюсь, что это часто бравада. Партиям очень сложно мотивировать людей прийти на выборы. Партии усиливают контроль только там, где видят конкуренцию, и видят возможности пройти, а там, где они особо не ожидают каких-то результатов, там могут наблюдение ослабить», — сказал он.

Г.Мельконьянц также отметил, что на некоторых территориях России проводить независимое наблюдение за выборами невозможно из-за реальной угрозы для самих наблюдателей.

«У нас есть такие территории, где наблюдать, к сожалению, опасно — это Северный Кавказ. Там люди просто боятся идти на участки, потому что, если они там будут выявлять фальсификации, им там будет очень сложно жить дальше. И там могут находиться только наблюдатели из внешних регионов, которым там дальше не жить. И это тоже ослабляет наблюдение. Объективно, наблюдение будет там, где более-менее свободная среда, где люди не боятся идти на избирательные участки», — отметил он.

Г.Мельконьянц пояснил, как будет проводится наблюдение за электронным голосованием.

«Наблюдение за электронным голосованием – это менее привычная форма наблюдения. Мы имеем две системы – Московская, она будет только в городе применяться, и значительное количество избирателей будут голосовать только в Москве. И при этом в 6 других регионах будет использована федеральная система голосования. Если говорить о московской системе, то при желании можно будет проверить путь голоса и учтен ли он, и это большое преимущество», — сказал он.

В случае, если избиратель пожелает переголосовать, у него будет такая возможность. «Есть система переголосования. Если избирателя будут заставлять голосовать, он может проголосовать, скопировать – один код дать работодателю, а один оставить себе, который будет реально учтен», — пояснил он.

В федеральной же системе, как отметил Г.Мельконьянц, до конца это проследить нельзя. «Там можно проследить, что твой зашифрованный голос попал в систему, но как он был расшифрован, такой возможности проверки не дает», — сказал он.

* — «Голос» — власти РФ считают организацию иностранным агентом