Аукцион Сотби продаст сегодня одну из шляп Наполеона Бонапарта. Стоимость лота начинается с 400 тысяч евро.

Двуугольная шляпа или бикорн – один из наиболее заметных символов внешнего облика французского императора. Головных уборов у Наполеона было немало. Специалисты установили подлинность почти двух десятков экземпляров.

На сегодняшних торгах в Париже продадут шляпу, которая, как считается, сопровождала Наполеона в ходе его триумфальной кампании в 1807 году. Предположительно, именно эту шляпу он носил, когда подписывал с Россией Тильзитский мирный договор, разделивший континентальную Европу на зоны влияния.

Спустя 7 лет ее владельцем стал шотландский аристократ. Аксессуар передавался из поколения в поколение. С молотка сегодня также пустят посмертную маску на основе оригинального слепка, снятого лечащими врачами Наполеона.

В ходе торгов, которые продлятся еще неделю, продадут предметы искусства, мебель, фарфор, украшения, связанные с Наполеоном.