Госсекретарь США Энтони Блинкен два дня подряд давал показания в Конгрессе по поводу вывода американских войск из Афганистана. В понедельник Блинкен отвечал перед членами Палаты Представителей, некоторые из которых призвали Госсекретаря подать в отставку. Накануне чиновник защищал позицию и действия администрации Джо Байдена перед Сенатом.

Под давлением сенатора-республиканца Митта Ромни Блинкен объяснил, что администрация Байдена не могла перенести дату вывода войск на после 31 Он добавил, что США ожидали, что афганское правительство все еще будет контролировать ситуацию — ранее на слушаниях в Палате Представителей госсекретарь рассказал, что ключевую роль в падении афганского правительства перед талибами сыграла коррупция в стране и нежелание афганских войск консолидировать силы вокруг Кабула, а не рассредотачивать по стране, на чем американцы настаивали весной. Блинкен рассказал, что большая часть захваченного Талибами американского военного оборудования вышла из строя» и «ничего из этого» не представляет стратегической угрозы для США или соседей Афганистана.

По итогам двух дней слушаний в Конгрессе Госсекретарь Энтони Блинкен защитил каждый аспект вывода американских войск из Афганистана: «мы унаследовали дедлайн, но не унаследовали план», заявил Блинкен, добавив, что остававшихся 2400 американских военнослужащих было бы недостаточно, чтобы удержать страну от падения перед Талибаном*. (запрещенной в России организации).

* — признана экстремистской и запрещена в РФ