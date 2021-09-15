Газ в Европе продолжает дорожать. Тысяча кубометров стоит более 880 долларов. Эксперты объясняют ситуацию в том числе неопределенностью с запуском газопровода Северный поток-2, а также низким уровнем запасов газа в подземных хранилищах Европы.

