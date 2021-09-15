Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил США во вмешательстве в российские выборы. По утверждению Лаврова, это доказано рядом фактов. В частности, отказом ряда зарубежных интернет-платформ убрать запрещенный контент. Министр заявил, что эти доказательства были предъявлены американскому послу Джону Салливану и Москва ждет реакции Вашингтона.

Лавров, напомню, входит в первую пятерку списка «Единой России» на выборах в Госдуму.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова считает, что целенаправленная работа по дискредитации выборов в России ведется довольно давно. Она хорошо организована и хорошо оплачивается «западными партнерами», — сказала Памфилова в интервью «Российской газете».