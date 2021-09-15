Королева Великобритании Елизавета Вторая направила поздравления в Пхеньян по случаю 73-летия образования КНДР, — сообщает газета Дейли Мейл. Издание омтечает, что послание Елизаветы «с добрыми пожеланиями народу Северной Кореи» было опубликовано в центральной газете КНДР Нодон Синмун.

Ким Чен Ын получил поздравительную телеграмму 7 сентября. Официальной датой основания КНДР считается 9 сентября 1948 года.