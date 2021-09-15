По данным газеты «Коммерсантъ» первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман скоро уйдет в отставку. Это связано с достижением предельного возраста – Буксману исполнилось 70 лет. В Генпрокуратуре он курирует Главное управление по надзору за исполнением федерального законодательства и противодействию коррупции.