По данным газеты «Коммерсантъ» первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман скоро уйдет в отставку. Это связано с достижением предельного возраста – Буксману исполнилось 70 лет. В Генпрокуратуре он курирует Главное управление по надзору за исполнением федерального законодательства и противодействию коррупции.
2021-09-15T10:38:07+03:00
2021-09-15T10:57:42+03:00
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10:38, 15 сентября 2021
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