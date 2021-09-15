Глава Роспотребнадзора Анна Попова призывает россиян поторопиться с прививкой от коронавируса. По словам Поповой, охват вакцинацией недостаточен для прочного популяционного иммунитета.
По данным российских властей общее число привитых россиян превышает 46 миллионов человек.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призывает россиян поторопиться с прививкой от коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призывает россиян поторопиться с прививкой от коронавируса. По словам Поповой, охват вакцинацией недостаточен для прочного популяционного иммунитета.