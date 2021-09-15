Глава Роспотребнадзора Анна Попова призывает россиян поторопиться с прививкой от коронавируса. По словам Поповой, охват вакцинацией недостаточен для прочного популяционного иммунитета.

По данным российских властей общее число привитых россиян превышает 46 миллионов человек.