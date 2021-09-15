Зампред Центризбиркома Николай Булаев считает, что выборы в России будут проходить в атмосфере доверия, благодаря участию большого количества наблюдателей, в том числе из-за рубежа.

Булаев добавил, что в предыдущие годы не было зафиксировано нарушений, которые бы ставили под сомнение легитимность выборов в России.