Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал серьезными данные о вмешательстве США в российские выборы. По словам Лаврова, конкретные факты были переданы американскому послу Джону Салливану, и Москва ждет реакции Вашингтона на предъявленные доказательства.