Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал серьезными данные о вмешательстве США в российские выборы. По словам Лаврова, конкретные факты были переданы американскому послу Джону Салливану, и Москва ждет реакции Вашингтона на предъявленные доказательства.
2021-09-15T10:36:36+03:00
2021-09-15T10:59:04+03:00
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10:36, 15 сентября 2021
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