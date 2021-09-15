Андрей Трофимов утверждает, что ему угрожают уголовным делом за очень активное освещение событий в Бужаниново

Журналист Андрей Трофимов, основатель «Альтернативной газеты» утверждает, что ему пригрозили уголовным делом за слишком активное освещении событий в подмосковном Бужаниново. Жители села устроили стихийный митинг после убийства пенсионерки, они требовали закрыть общежитие для мигрантов

Трофимов утверждает, что к нему уже приходили с обыском как к свидетелю по уголовному делу, — сообщает издание Znak.com

