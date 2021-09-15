Росимущество продало коттедж и земельный участок бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева. В 2019 году экс-мэр был осужден по делу о коррупции. Имущество реализовано в счет погашения штрафа – суд взыскал с Пушкарева более 570 миллионов рублей. В то же время дом и участок на торгах продали за 47 миллионов, — сообщает «Коммерсантъ».