Росимущество продало коттедж и земельный участок бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева. В 2019 году экс-мэр был осужден по делу о коррупции. Имущество реализовано в счет погашения штрафа – суд взыскал с Пушкарева более 570 миллионов рублей. В то же время дом и участок на торгах продали за 47 миллионов, — сообщает «Коммерсантъ».
2021-09-15T10:06:24+03:00
2021-09-15T10:06:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:06, 15 сентября 2021
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