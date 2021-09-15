Личные данные абонентов домашнего интернета оператора «Вымпелком» оказались в открытом доступе. — сообщает газета «Коммерсантъ». Информация была доступна с 27 августа по 13 сентября. Пока данные не появлялись в продаже или обмене на профильных форумах в Даркнете, но за две недели скорее всего кто-то успел их скачать, — считают эксперты.

В пресс-службе «Вымпелкома» сообщили, что в базе могут содержаться данные небольшой части абонентов. В компании уверены, что клиентам ничто не угрожает.