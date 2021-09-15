Цена на газ в Европе превысила 840 долларов за тысячу кубометров. Это исторический рекорд. По словам экспертов, на ситуацию влияют погодные факторы, сокращение поставок, а также недостаток газа в хранилищах в преддверии отопительного сезона.
2021-09-15T10:05:30+03:00
2021-09-15T10:18:54+03:00
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10:05, 15 сентября 2021
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