Россия прекратила разработку сверхтяжелой ракеты для полета на Луну

Работы прекращены на стадии технического проектирования, рассказал агентству «РИА Новости» гендиректор самарского Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов. При этом, по его словам, проектирование ракеты для полета на Луну может возобновиться, если соответствующее решение примет госкорпорация «Роскосмос». Это не первый случай, когда откладывается завершение работ над ракетой, которая получила название «Енисей», а в более тяжелой версии — «Дон». Так, в декабре прошлого года генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что проект будет пересмотрен, чтобы внедрить в него новые технологии. Тогда речь шла о замене вида топлива с кислорода и керосина на метан. А уже спустя месяц в центре «Прогресс» уточнили, что будут менять внешний облик корабля. Российская академия наук рекомендовала отложить создание ракеты и вместо этого использовать уже имеющиеся модели. Планировалось, что техническое проектирование «Енисея» завершится уже в октябре. Первый же полет на Луну мог стать реальностью уже после 2028 года.