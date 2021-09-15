Z Архив новостей новости
5 16 6 4871
10:04, 15 сентября 2021

Россия прекратила разработку сверхтяжелой ракеты для полета на Луну

Работы прекращены на стадии технического проектирования, рассказал агентству «РИА Новости» гендиректор самарского Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов. При этом, по его словам, проектирование ракеты для полета на Луну может возобновиться, если соответствующее решение примет госкорпорация «Роскосмос». Это не первый случай, когда откладывается завершение работ над ракетой, которая получила название «Енисей», а в более тяжелой версии — «Дон». Так, в декабре прошлого года генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что проект будет пересмотрен, чтобы внедрить в него новые технологии. Тогда речь шла о замене вида топлива с кислорода и керосина на метан. А уже спустя месяц в центре «Прогресс» уточнили, что будут менять внешний облик корабля. Российская академия наук рекомендовала отложить создание ракеты и вместо этого использовать уже имеющиеся модели. Планировалось, что техническое проектирование «Енисея» завершится уже в октябре. Первый же полет на Луну мог стать реальностью уже после 2028 года.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Обвиняемые в убийстве пенсионерки не имеют отношения к общежитию для мигрантов Об этом сообщил на встрече с жителями глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев, ссылаясь на документы, полученные от Следственного комитета…

5 95 6 9601 06:07
Блоги

Карина Орлова журналист

Техасское государство: как в штате запретили аборты вопреки конституции США Так страну отбросит на более чем пятьдесят лет назад. Символично, что на этой неделе аборты были легализованы даже в Мексике — самой большой католической стране мира…

5 271 6 31211 08.09
Блоги

Deutsche Welle

«Пусть РФ скажет правду»: о чем говорят в суде родственники жертв MH17 Обвинения в дезинформации звучали почти во всех выступлениях родственников…

5 330 6 62684 08.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

И это свобода? Кто и зачем проводит эксперименты на детях На наших глазах зародилась и институализируется социальная педофилия. За «радужными перспективами раскрепощения» скрывается извращенное, уродское мировоззрение…

5 105 6 17021 13.09
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Случайное совпадение закономерной связи Формально и тематически обе эти волны сталинского террора не связаны. Разве что хронологически. Однако совпадения можно обнаружить во многом…

5 28 6 9057 08.09
Интервью Особое мнение

Александр Проханов гость: Александр Проханов публицист, писатель

Я предпочитаю жить в таком продвинутом ГУЛАГе, чем в демократическом борделе, где каждый день мне показывает задницу Волочкова…

5 24 6 5629 14.09
#слушать 35:36 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Старые песни о главном в Bild «Производителям сенсаций» стоит уяснить, что в России к немцам относятся хорошо не только во время выборов. Несмотря на очень непростую связывающую нас историю, в черте нашего характера – умение прощать и не таить обиды…

5 29 6 12747 08.09
Блоги

+ Пресс-конференция по итогам российско-белорусских переговоров Пресс-конференция по итогам российско-белорусских переговоров В.Путин: Знаете, таких хлестких заявлений очень много. Мой белорусский коллега сам большой специалист по хлестким заявлениям, Вы его спросите, он вам сейчас наговорит.
А.Лукашенко: Не могу я при Вас тут…
В.Путин: Нет, не надо.

5 138 6 32734 10.09
8читать ;смотреть
Новости

Россия прекратила разработку сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну Об этом сообщил гендиректор ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов…

5 33 6 8164
Блоги

Карина Орлова журналист

Черное лицо белого превосходства как главная надежда республиканцев Фанаты Ларри Элдера звучат как обозленный и малограмотный сам Ларри Элдер — или как многие колумнисты, эксперты и журналисты в России, в том числе и многие мои коллеги, в своем обычном состоянии и риторике…

5 103 6 28898 14.09
Блоги

В Москве на двух станциях метро появились указатели на таджикском и узбекском языках Столичные власти объяснили такую меру тем, что от этих станций отправляются автобусы в миграционный центр «Сахарово»...

5 38 6 10836 14.09
Блоги

+ Владимир Путин: Посмотрим, как на практике сработает «Спутник V» 01:15 Владимир Путин: Посмотрим, как на практике сработает «Спутник V» «У него титры упали, он ревакцинировался, судя по всему, поздновато. Через 3 дня заболел. Я накануне общался с ним целый день, очень близко в течение всего дня»…

5 147 6 46564 14.09
8читать ;смотреть
Блоги

«Линчевать всех подряд, исходя из их национальности, — это ошибка» Глава Сергиева Посада выразил поддержку требованиям жителей после убийства и изнасилования пенсионерки…

5 113 6 34986 14.09
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Один урок 11 сентября Как бы ни прозрачно было происходящее, как бы ни глубоко и открыто не проводилось расследование, трагедия — это просто хворост и розжиг мозгового пожара для кого-то…

5 78 6 24591 11.09
Новости

Россия прекратила техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну Не исключено, что работы могут возобновиться после уточнения программы

5 17 6 6062
Блоги

Леонид Гозман политик

Умное голосование как сознательный выбор Если отойти от проблематики 17–19 сентября, то мне кажется, что мы присутствуем при агонии этой системы — будущего у нее нет…

5 55 6 17624 14.09

Популярное за неделю

Новости

Жительницу Подмосковья, которая привезла гроб с телом сестры к администрации Балашихи, вызвали в Следственный комитет При чем сразу в два места – в Балашиху и Москву

5 1 6 11175
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Преемника у Путина по определению нет. Вот какой преемник может быть у Господа Бога Саваофа? Ответ: сама постановка вопроса о преемнике Господа Бога является богохульством…

5 39 6 80911 11.09
#слушать 48:12 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3516098
«Судебные процессы Грузии»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 2994 12.09
Блоги

Президент США Байден: Мы были терпеливы, но нашему терпению приходит конец И ваш отказ от вакцинации дорого обошелся всем нам…

5 81 6 194762 10.09
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Русь 200 Русь 200 Путин рискует, война с Украиной, секрет Ивлеевой, нафталин, Зиничев и Александр Невский…

5 122 6 87721 13.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9257714
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5023860

Сегодня в эфире