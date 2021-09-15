Второй кассационный суд в Москве проверит законность приговора Михаилу Ефремову, осужденному на 7,5 лет колонии за ДТП

Второй кассационный суд в Москве проверит законность приговора актеру Михаилу Ефремову, осужденному на 7,5 лет колонии за ДТП, в котором погиб человек. Защита просит смягчить наказание, снизить срок в связи с ухудшением здоровья и перевести осужденного из колонии общего режима в колонию-поселение.

В то же время адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский считает, что для этого нет оснований.

Судебное заседание должно начаться в эти минуты. Михаил Ефремов будет в нем участвовать по видеосвязи.

