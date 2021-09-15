Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявлены еще два обвинения — в организации массовых беспорядков и покушении на насильственный захват власти, — сообщает ТАСС со ссылкой на адвокатов.

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он находится под арестом с августа 2019 года.