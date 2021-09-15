По оценке президента США Джо Байдена ущерб Америке от стихийных бедствий в этом году превысит рекордные сто миллиардов долларов. По мнению Байдена, причина природных катаклизмов – изменение климата, вызванное деятельностью человека.
По оценке Джо Байдена ущерб Америке от стихийных бедствий в этом году превысит рекордные сто миллиардов долларов
По оценке президента США Джо Байдена ущерб Америке от стихийных бедствий в этом году превысит рекордные сто миллиардов долларов. По мнению Байдена, причина природных катаклизмов – изменение климата, вызванное деятельностью человека.