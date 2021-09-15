Правительство России выделило более двух миллиардов рублей пострадавшим в результате паводков в Амурской области. Большая часть выделенной суммы пойдет на прямые выплаты потерявшим жилье. Чрезвычайная ситуация затронула более ста населенных пунктов. Пострадавшими признаны 12 тысяч человек.
2021-09-15T09:34:28+03:00
2021-09-15T10:01:24+03:00
https://echo.msk.ru/news/2903978-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3525358.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:34, 15 сентября 2021
Загрузка комментариев...