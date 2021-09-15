Правительство России выделило более двух миллиардов рублей пострадавшим в результате паводков в Амурской области. Большая часть выделенной суммы пойдет на прямые выплаты потерявшим жилье. Чрезвычайная ситуация затронула более ста населенных пунктов. Пострадавшими признаны 12 тысяч человек.