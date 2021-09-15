Рентабельных запасов нефти в России хватит на 21 год, — считает руководитель Роснедр Евгений Петров. По его прогнозу, этот срок будет расти по мере развития технологий для трудноизвлекаемых запасов. Самым перспективным регионом останется Западная Сибирь.