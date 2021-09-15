Глава Роспотребнадзора Анна Попова утверждает, что ВОЗ высоко оценивает усилия России в борьбе с коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утверждает, что Всемирная организация здравоохранения высоко оценивает усилия России в борьбе с коронавирусом. Страна проходит пандемию достойно и с гораздо лучшими показателями, чем во многих странах мира, — сказала Попова.

Она отметила, что по уровню заболеваемости на сто тысяч населения в общем рейтинге стран Россия не поднималась выше 60-го места.

Попова сообщила также, что в России уже есть тест-система для выявления нового вируса, вспышка которого отмечена в Индии.