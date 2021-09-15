Действующий чемпион России, петербургский «Зенит», проиграл лондонскому «Челси» в стартовом матче Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 0:1. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что в ходе игры у россиян были шансы забить гол

ПЛЕНКА – СЕМАК

Семак признал разницу в классе двух команд, но высоко оценил старания футболистов «Зенита».