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09:05, 15 сентября 2021

ОАЭ стали первой страной, где одобрено использование служебных собак для выявления зараженных коронавирусом

Объединенные арабские эмираты стали первой страной, где одобрено использование служебных собак для выявления зараженных коронавирусом.

Команды сотрудников кинологических служб с овчарками станут атрибутом крупнейших мероприятий, которые будут проходить стране. Такое решение приняло управление здравоохранение Дубаи. Собак будут тренировать в замкнутых помещениях с носителями вируса. К слову, обученные собаки в распоряжении властей уже есть. С августа в аэропортах страны проводился эксперимент, который показал прекрасные результаты. Овчарки определяли заболевших с точностью 92 процента. Преимущество этого способа определения наличия вируса состоит в его мгновенности. Ответ можно получить в течение минуты. Ученые уверяют, что для самих собак вирус совершенно безвреден. Тем не менее контактировать с людьми животные не будут.

С апреля этого года Дубаи внес Россию в зеленый список. Отправляться на карантин по прилету в Эмираты нашим гражданам не нужно.


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