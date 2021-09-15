Компания Илона Маска SpaceX запустит в космос первый в истории гражданский экипаж – на борту не будет профессиональных космонавтов. Старт запланирован на восемь вечера по времени восточного побережья США, в Москве будет три часа ночи.

Одна из членов команды, медик Хейли Арсено намерена взять на орбиту аудиозапись американской рок-группы, после чего трек продадут на благотворительных торгах, — рассказала Арсено

Космическая миссия называется Инспирейшн, одна из ее целей — сбор средств для детской больницы, которая специализируется на онкологических заболеваниях.

Кстати, Хейли Арсена в 10-летнем возрасте диагностировали остеосаркому, она прошла 12 курсов химиотерапии, а также ампутацию коленной и части бедренной кости.