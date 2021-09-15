Япония и Южная Корея сообщили о новых ракетных пусках КНДР. Военные считают, что речь идет о баллистических ракетах. В Сеуле и Токио считают. Что это угрожает национальной безопасности.

Стоит напомнить, что в конце прошлой недели Северная Корея объявила об испытании новой крылатой ракеты большой дальности.