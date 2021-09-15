Соратники политика Алексея Навального опубликуют сегодня имена кандидатов «умного голосования».

Предполагаемые выдвиженцы уже получили рассылку на свои электронные почты, пишет «Независимая газета». Так, в письме сказано, что политик является потенциальным кандидатом, а для подтверждения участия ему необходимо зайти в видеоконференцию на платформе Zoom. Среди вопросов, которые планировалось обсудить – разработка карты по выявлению электоральных аномалий и некие санкции в отношении партии «Единая Россия». По данным «Независимой», кандидаты из КПРФ и «Яблока» письма проигнорировали.

Проект «Умное голосование» пытается продолжать работу на фоне непрекращающегося давления со стороны российских властей. В начале месяца Роскомнадзор заблокировал ресурс в Интернете из-за того, что он якобы является продолжением запрещенных и признанных экстремистскими структур Навального. После этого в крупнейшие корпорации, среди которых Яндекс и Гугл, приходила полиция с требование исключить ссылки на «Умное голосование» из поисковой выдачи.

Соратники Алексея Навального признают, что в нынешних условиях им будет сложно проинформировать граждан о списках кандидатов. Однако, они уверены, что если бы власти не считали проект потенциально опасным, то не блокировали бы его.