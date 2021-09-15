Питерский Зенит проиграл лондонскому Челси в стартовом матче Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 0:1. В следующем матче Зенит встретится со шведским Мальмё. Матч пройдет 29 сентября в Санкт-Петербурге.