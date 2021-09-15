Питерский Зенит проиграл лондонскому Челси в стартовом матче Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 0:1. В следующем матче Зенит встретится со шведским Мальмё. Матч пройдет 29 сентября в Санкт-Петербурге.
2021-09-15T08:35:27+03:00
2021-09-15T09:14:07+03:00
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08:35, 15 сентября 2021
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