В Москве могут появиться запретные зоны для беспилотных автомобилей. По данным газеты Ведомости, инициатива исходит от ФСБ. Поездки такого транспорта могут запретить в районе Кремля, а также в районе ЦУМа

Впрочем, окончательное решение еще не принято.